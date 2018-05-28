Загитова планирует стать тренером по фигурному катанию в будущем

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова рассказала о том, что в будущем планирует стать тренером. Слова спортсменки приводит ТАСС.

«Я в будущем хочу стать тренером, дарить свой опыт маленьким спортсменам», — сказала Загитова во время мастер-класса для начинающих фигуристов в Ижевске.

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Также олимпийская чемпионка охарактеризовала свои взаимоотношения с тренером Этери Тутберидзе, как дружеские, но с соблюдением субординации.

«Все равно должно быть какое-то ощущение, что ты тренируешься с тренером, который тебя воспитывает, и ты большую часть с ним проводишь времени, и все-таки он как друг, как тренер и как мама даже где-то», — добавила она.

Ранее Глава Удмуртии Александр Бречалов подарил олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой ключи с сертификатом на готовую четырехкомнатную квартиру в Ижевске.