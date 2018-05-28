Более 40 человек пострадали в ходе беспорядков на матче чемпионата Германии

В итоге беспорядков во время ответного переходного матча за право выйти в третий дивизион чемпионата Германии по футболу между местным клубом «Вальдхоф» и «Юрдинген 05» на стадионе в Мангейме пострадало 45 болельщиков. Об этом сообщает ТАСС.

По информации Sddeutsche Zeitung, по окончании матча, который был приостановлен на 89-й минуте из-за использования болельщиками пиротехнических изделий, беспорядки продолжились.

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Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Юрдингена 05», однако окончательное решение по результату матча станет известно позднее.

Ранее киевская полиция задержала 18 человек после финального матча Лиги чемпионов.