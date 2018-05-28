СМИ: сборная Бразилии получит рекордную сумму в случае победы на ЧМ-2018

Бразильская конфедерация футбола (CBF) выплатит игрокам национальной сборной премиальные в размере $1 млн, если команда выиграет чемпионат мира — 2018 года в России. Об этом сообщает ТАСС.

По информации Folha de S.Paulo, аналогичную сумму назначат членам тренерского штаба сборной.

Реклама

Отмечается, что данная выплата может стать рекордной в истории мировых первенств.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Бразилии встретится с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.

Ранее легендарный бразильский футболист Роналдиньо рассказал, чего ждет от сборной своей страны на грядущем чемпионате мира — 2018.