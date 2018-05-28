Шарапова снялась в американском сериале
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о том, что приняла участие в съемках американского сериала «Миллиарды». Об этом сообщает «Советский спорт».
«На канале Showtime я стала приглашенным гостем в сериале «Миллиарды» вместе с Дэмиэном Льюисом и Джоном Малковичем.
Не уверена, все ли у меня получилось, но это был замечательный опыт. Пять часов утра не такое плохое время, когда ты сидишь рядом с двумя талантливыми актерами», — поделилась Шарапова в своем инстаграме.
Напоминаем, что Шарапова встретится с голландкой Ришел Хогенкамп в первом круге «Ролан Гаррос» 28 мая. «Газета.Ru» будет вести онлайн-трансляцию поединка.
Tonight on Showtime, I make a guest appearance on #Billions alongside Damian Lewis and John Malkovich. I'm not entirely sure how I made it on there ����♀️��, but what an amazing experience. The 5am call time �� isn't so bad when you get to sit in a chair next to these two talents. �� #oscarnom #dontthinkso