Восемь футболистов «Реала» вошли в символическую команду ЛЧ сезона-2017/18
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил символическую сборную Лиги чемпионов по итогам сезона-2017/2018, сообщает ТАСС.
Символическая команда Лиги чемпионов:
Вратари — Кейлор Навас («Реал», Испания), Алисон Бекер («Рома», Италия);
Защитники — Йозуа Киммих («Бавария», Германия), Серхио Рамос, Марсело, Рафаэль Варан (все - «Реал»), Джорджо Кьеллини («Ювентус», Италия), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Англия);
Полузащитники — Лука Модрич, Каземиро, Тони Кроос (все - «Реал»), Хамес Родригес («Бавария»), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», Англия);
Нападающие — Эдин Джеко («Рома»), Роберто Фирмино, Мохаммед Салах (оба - «Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона», Испания), Криштиану Роналду («Реал»).
Ранее болельщики создали петицию с призывом к УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) наказать защитника «Реала» Серхио Рамоса за его действия в финале Лиги чемпионов.