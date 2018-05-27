Болельщики «Зенита» приглашены на встречу с новым главным тренером клуба
Болельщики петербургского «Зенита» приглашены на встречу с новым главным тренером клуба, сообщает «РИА Новости».
В прошедшем сезоне чемпионата России командой руководил итальянский специалист Роберто Манчини. Петербургский клуб занял пятое место в турнирной таблице и вышел в Лигу Европы.
Ранее сообщалось, что «Зенит» объявит о назначении главного тренера «Уфы» Сергея Семака на должность наставника сине-бело-голубых на следующей неделе.