Болельщики «Зенита» приглашены на встречу с новым главным тренером клуба

Болельщики ФК «Зенит» во время матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2017/18 между ФК... РИА Новости

Болельщики петербургского «Зенита» приглашены на встречу с новым главным тренером клуба, сообщает «РИА Новости».

В прошедшем сезоне чемпионата России командой руководил итальянский специалист Роберто Манчини. Петербургский клуб занял пятое место в турнирной таблице и вышел в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что «Зенит» объявит о назначении главного тренера «Уфы» Сергея Семака на должность наставника сине-бело-голубых на следующей неделе.