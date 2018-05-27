Дзагоева восхитил гол Бэйла в финале Лиги чемпионов

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Игроки сборной России по футболу посмотрели финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем», сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу мадридского клуба. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этой игры.

Один из голов, забитый нападающим «сливочных» Гаретом Бэйлом, произвел впечатление на полузащитника национальной команды России Алана Дзагоева.

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«Можно поздравить «Реал» с третьим чемпионством в турнире. Произвел ли впечатление гол Бэйла? Это да, это конечно. Увидев гол, хотелось сказать «елки-палки», — заявил он.

Ранее УЕФА показал чемпионскую раздевалку «Реала».