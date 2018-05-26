Мадридский «Реал» стал обладателем кубка Лиги чемпионов в третий раз подряд

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Мадридский «Реал» в третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

В первом тайме поле из-за травм покинули вингер английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах и крайний защитник «сливочных» Даниэль Карвахаль.

Во второй половине встречи счет открыл форвард «бланкос» Карим Бензема после ошибки голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса. Практически сразу после углового в составе «красных» отличился сенегальский форвард Садио Мане.

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После выхода на поле валлийца Гарета Бэйла игра перевернулась. Сначала он первым касанием забил красивейший мяч ударом через себя. А уже на 83-й минуте тот же Бэйл похоронил надежды английской команды после очередной ошибки вратаря «Ливерпуля». Таким образом, матч закончился со счетом 3:1 в пользу мадридского клуба.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов. Киев (Украина). Финал

«Реал» (Мадрид, Испания) — «Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия) — 3:1

Голы: 1:0 — Бензема, 51

1:1 — Мане, 55

2:1 — Бэйл, 64

3:1 — Бэйл, 83

Ранее Салах получил травму в финале Лиги чемпионов и покинул поле.