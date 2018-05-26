Итальянский футболист убил бывшую девушку

Игрок футбольного клуба «Туттокуойо», выступающего в серии D, Федерико Дзини убил свою бывшую девушку Элизу Амато, после чего совершил суицид, сообщает «Советский спорт».

По информации Football Italia, Дзини навестил Амато накануне своего дня рождения и у них возник конфликт. В результате футболист застрелил девушку, положил ее тело в автомобиль и уехал от дома. Позже он покончил жизнь самоубийством. Полиция обнаружила машину с двумя телами недалеко от Пизы.

Ранее форвард «Милана» отказался переходить в московский «Локомотив».