Президент Украины сообщил о готовности страны принять Суперкубок УЕФА или финал ЛЕ
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что страна готова принять финал Лиги Европы или Суперкубок УЕФА, передает «Советский спорт».
«Я был рад в преддверии матча услышать положительные отзывы от президента УЕФА Александера Чеферина о высоком уровне организации финала Лиги чемпионов в украинской столице. Следующей целью нашей страны станет проведение матча Суперкубка УЕФА или финала Лиги Европы», — заявил Порошенко в своем твиттере.
Ранее букмекеры резко повысили коэффициент на финал Лиги чемпионов.