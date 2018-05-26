Мужская сборная России по волейболу уступила Польше в первом туре Лиге наций
Мужская сборная России по волейболу уступила полякам во втором матче первого тура Лиги Наций, сообщает «Советский спорт».
Поединок завершился со счетом 0:3.
В последнем матче первого этапа россияне сыграют со сборной Южной Кореи.
Таким образом, поляки поднялись на первое место в общей турнирной таблице соревнований, национальная команда России расположилась на восьмой строчке.
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Волейбол. Лига наций. Катовице (Польша). Первый тур
Польша — Россия — 3:0 (25:15, 25:23, 25:23)
Ранее российские волейболистки обыграли Италию в Лиге наций.