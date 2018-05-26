Главный тренер «Спартака» рассказал, чем российский чемпионат лучше итальянского
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, чем российский чемпионат лучше итальянского, передает «Советский спорт».
«Российское первенство немного уступает итальянскому, но оно гораздо дальше продвинулось в вопросах недопустимости расизма. Я никогда не слышал расистских оскорблений в отношении игроков или других болельщиков», — передает слова специалиста CalcioNapoli24.
Также Каррера отметил рост Российской премьер-лиги (РФПЛ).
«РФПЛ повышает свой уровень. Я заметил некоторые улучшения с тактической точки зрения. Нам необходимо выпускать на поле как минимум пять российских игроков, потому что они растут как игроки», — добавил наставник красно-белых.
Ранее бывший форвард «Спартака» и ЦСКА высказался по поводу тактики «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов.