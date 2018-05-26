Сборная России по футболу пройдет допинг-тест в полном составе
Сборная России по футболу отправится проходить допинг-тест в полном составе, сообщает ТАСС.
Допинг-офицеры Международной федерации футбола (ФИФА) прибыли в расположение сборной России, чтобы проверить игроков, информирует пресс-служба национальной команды.
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«После тренировки сборная России в полном составе будет проходить допинг-контроль. Приехали инспекторы допинг-контроля ФИФА», — передает пресс-служба.
Ранее игрок сборной России по футболу рассказал, что делает в свободное время.