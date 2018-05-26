Больше половины билетов на ЧМ-2018 выкупили иностранные граждане

Более половины билетов на чемпионат мира в России выкупили иностранные граждане, сообщает «Советский спорт».

На конференции Российского футбольного союза (РФС) были представлены данные по покупке билетов. На первом месте расположились американцы, выкупившие 86710 билетов. Вторую строчку этого рейтинга заняла Бразилия (71787), а на третьем — Колумбия (64231).

Реклама

Таким образом, российским болельщикам досталось 872578 билетов, что равняется 46% от общего числа.

Сообщалось, что на чемпионат мира приедут не менее 600 тыс. иностранцев.

Ранее стало известно, что Виталий Мутко может покинуть РФС.