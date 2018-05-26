Вице-премьер России Мутко завершил процесс подачи апелляции в CAS
Вице-премьер Российской Федерации и бывший министра спорта Виталий Мутко завершил процесс подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), передает Sport24.
«Я, конечно, подал иск в CAS. Процесс непростой. Сейчас мы завершили процесс подачи жалобы. До 4 июля Международный олимпийский комитет (МОК) должен дать ответ, суд должен назначить слушания, выбрать арбитров», — заявил Мутко.
Ранее сообщалось, что Мутко может покинуть РФС.