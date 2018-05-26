Член Совета по правам человека при президенте Николай Сванидзе негативно отреагировал на призыв к бойкоту чемпионата мира по футболу, передает НСН.

«Я против бойкотов спортивных соревнований. Как известно, бойкоты Олимпийских игр в свое время ни к чему хорошему не привели. Они привели к кризису в олимпийском движении. Бойкот чемпионата мира по футболу не приведет ни к чему, кроме бойкота чемпионата мира по футболу, то есть кризису в международном спорте, международном футболе. Так что я с Human Rights Watch совершенно не согласен, если это действительно их позиция», — заявил известный политический журналист.

Реклама

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала к бойкоту матча-открытия чемпионата мира по футболу в России, который состоится 14 июня. По мнению правозащитников, недопустимо, чтобы мировые лидеры гостили в России, пока ее руководство не изменит политику в Сирии.

Ранее почетный президент РФС поставил в пример подготовку чемпионатов мира в других странах.