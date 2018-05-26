Тренер «Ростова» Карпин пожаловался подписчику на нехватку денег

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пожаловался подписчику в инстаграме на нехватку денег, сообщает «Советский спорт».

В комментариях под фотографией специалиста с отдыха в Турции один из подписчиков предложил Карпину свозить свою супругу в более приличное место.

Реклама

«Хотя у тренера «Ростова» откуда деньги», — отметил пользователь.

Наставник ростовской команды согласился с замечанием подписчика.

«Во-во, откуда «капусту» брать», — написал Карпин.

Ранее сообщалось, что Карпин разместил в своем инстаграме фото вместе со своей беременной супругой.