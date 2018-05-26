Тренер «Ростова» Карпин пожаловался подписчику на нехватку денег
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пожаловался подписчику в инстаграме на нехватку денег, сообщает «Советский спорт».
В комментариях под фотографией специалиста с отдыха в Турции один из подписчиков предложил Карпину свозить свою супругу в более приличное место.
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«Хотя у тренера «Ростова» откуда деньги», — отметил пользователь.
Наставник ростовской команды согласился с замечанием подписчика.
«Во-во, откуда «капусту» брать», — написал Карпин.
Ранее сообщалось, что Карпин разместил в своем инстаграме фото вместе со своей беременной супругой.