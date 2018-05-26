Футболистам сборной Нигерии запретили встречаться с русскими девушками

Главный тренер сборной Нигерии по футболу Гернот Рохр заявил, что игроки национальной команды смогут видеться со своими женами и подругами во время чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, сообщает «Советский спорт».

«Игроки смогут встречаться со своими женами и семьями во время чемпионата мира. У каждого футболиста будет своя комната, так что они смогут встречаться, кроме дней, в которые проходят матчи или подготовка к играм», — цитирует Рохра Complete Sports.

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Специалист отметил, что футболистам запрещено встречаться с русскими девушками во время мирового первенства.

«Как бы то ни было, я не позволю игрокам встречаться с русскими девушками», — заявил Рохр.

Запрет не распространяется на капитана сборной Джона Оби Микела, так как у него жена по национальности русская.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова рассказала о том, что российские девушки могут удивить гостей перед чемпионатом мира — 2018 своей красотой.