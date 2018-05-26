Игрок «ПСЖ» Неймар надеется перейти в команду Гвардиолы

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар заявил, что хотел бы поработать под руководством главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, сообщает «Советский спорт».

«Я очень хотел поработать с Гвардиолой, он величайший специалист из действующих тренеров. Я перешел в «Барселону» через год после того, как он ушел. Надеюсь, что когда-нибудь я перейду в команду, возглавляемую Гвардиолой», — приводит слова Неймара ESPN.

Ранее сообщалось, что Неймар может восстановиться от травмы быстрее предполагаемого срока.