Тренер сборной Германии Лев сделал выбор между Месси и Роналду

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев заявил, что нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси является самым совершенным футболистом, сообщает «Советский спорт».

«Месси или Роналду? Я предпочитаю Месси. Роналду — потрясающий игрок, отличный профессионал и невероятная машина для забивания голов на протяжении многих лет, но Месси — самый совершенный футболист из всех, кого я видел.

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Лионель — отличный командный игрок. На протяжении последних десяти сезонов он отдавал по 30-40 результативных передач и забивал по 50 мячей. Он может пройти восемь-девять соперников, а его голы всегда остаются в вашей памяти», — цитирует Лева Sport.es.

Ранее сообщалось, что Роналду занял первое место в рейтинге самых популярных спортсменов по версии ESPN.