РУСАДА за четыре месяца взяло более 200 допинг-проб у футболистов в России

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов заявил, что в период с января по апрель 2018 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) взяло более 200 допинг-проб у выступающих в России футболистов, сообщает ТАСС.

«По линии РУСАДА в 2017 году взято 114 проб, за четыре месяца 2018 года — уже более 200. Международная федерация футбола (ФИФА) в 2017-18 годах взяла около 100 проб. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) берет пробы после каждого матча еврокубков и часто присылает контроль на базы клубов — так что по их линии проб взято не менее 300.

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И это, если только считать пробы мочи: почти всегда одновременно берут и кровь, так что проводится около 1500 тыс. исследований», — заявил Безуглов.

Ранее исполняющего обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал решение ФИФА закрыть дело о нарушениях антидопинговых правил в отношении российских футболистов.