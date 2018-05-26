Путин рассчитывает на активное использование спортивных объектов после ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что стадионы и спортивные объекты, построенные для чемпионата мира по футболу, будут также активно задействованы по окончании турнира.

«Я очень рассчитываю на то, что с чемпионатом мира по футболу будет то же самое, что и с наследием Олимпийских игр. У нас ведь Сочи превратился в круглогодичный курорт: зимой — горы, катание на лыжах, летом — это море. Причем и зимой, и летом и горный, и приморский кластеры почти постоянно заполнены.

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То есть это все живет. мы наполнили это конкретным, очень полезным содержанием, там и детские центры образовались, и научные центры образовались, и спорт высоких достижений там присутствует», — цитирует Путина ТАСС.

Он также подчеркнул, что перед Россией стоит ответственность за проведение такого крупного мероприятия, как чемпионат мира по футболу, и выразил уверенность в том, что данный турнир поспособствует увеличению интереса к футболу со стороны людей.

Ранее Путин назвал сборную Испании фаворитом ЧМ-2018.