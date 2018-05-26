Около двух тысяч болельщиков из Исландии приедут в Россию на ЧМ-2018

Консул посольства Исландии в России, атташе по культуре посольства Исландии в России Хафрун Стефансдоттир рассказала о количестве гостей из Исландии на чемпионате мира — 2018.

«Ожидаем, что около двух тысяч исландских болельщиков приедут в Россию на матчи чемпионата мира по футболу. У нас живет всего 350 тысяч человек, нам нужно привлекать к себе внимание, для нас очень важно, когда к нам такое внимание проявляют», — цитирует консула ТАСС.

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Сборная Исландии на чемпионате мира — 2018 сыграет в группе D с командами Аргентины, Нигерии и Хорватии.

Ранее сообщалось, что три футболиста «Ростова» попали в заявку сборной Исландии на ЧМ-2018.