Роналду планирует попробовать себя в качестве актера

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил, что по окончании футбольной карьеры он может податься в шоу-бизнес, передает «Советский спорт».

«У меня много различных идей. В частности, хочу попробовать себя в качестве актера. Понятное дело, что это будут второстепенные роли, все-таки у меня не так много опыта в данной отрасли. Хотя, я часто снимаюсь в рекламе и это дает мне какую-никакую практику», — цитирует Роналду El Chiringuito de Jugones.

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Он подчеркнул, что данный вид деятельности является близким для него.

«Вообще мне нравится сниматься на камеру. Я свободно общаюсь на английском, португальском и испанском языках. Правда, я опасаюсь, что когда я появлюсь на экране, мне припишут образ некого «красавчика» и не оценят саму актерскую работу», — добавил Роналду.

33-летний Роналду выступает за «Реал» с 2009 года. В составе «королевского клуба» он трижды выигрывал Лигу чемпионов. Контракт португальца со «сливочными» истекает в 2021 году.