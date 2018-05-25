Дворкович пошутил о «20 днях ада» для себя перед ЧМ-2018

Глава оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович выразил мнение, что чемпионат мира по футболу в России пройдет достойно, а ему предстоят «дни ада», передает корреспондент «Газеты.Ru».

«У меня сейчас действительно 20 дней ада, но я обязан сделать все, чтобы вместе с нашей великолепной командой, вместе со всеми регионами сделать, чтобы чемпионат прошел достойно», — сказал Дворкович, отпросившись с дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Также функционер отметил, что расходы на подготовку и организацию чемпионата мира окупятся.

«Мы считаем, что инфраструктура в целом окупится. Это произойдет не за год, не за два», — сказал Дворкович, добавив, что в это понятие вкладывается и повышение качества жизни.

«Окупятся текущие расходы», — отметил он, указав на доходы от маркетинговых прав, сувениров, кейтеринга и прочее.

По словам чиновника, в долгосрочной перспективе эффект состоит в том, чтобы «подзаработать на здоровье» и качестве жизни.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предложил сохранить за бывшим вице-премьером пост главы оргкомитета «Россия-2018».