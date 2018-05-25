В МВД Украины прокомментировали избиение британских фанатов в Киеве

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк прокомментировал избиение болельщиков «Ливерпуля» в киевском ресторане, который находится недалеко от Олимпийского стадиона, где пройдет финал Лиги чемпионов.

«Давайте снизим обороты, потому что мне это напоминает нагнетание. Ничего страшного и ничего ультраординарного не произошло. К сожалению, есть идиоты (иначе я назвать этих людей не могу), которым, наверное, негде себя проявить, кроме таких позорных поступков, которые не украшают, учитывая эту ситуацию, Киев и Украину.

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Но это стандартная ситуация, которая время от времени происходит везде», — цитирует Шкиряка телеканал «112 Украина».

Ранее сообщалось, что в результате инцидента несколько фанатов получили порезы головы и шеи.