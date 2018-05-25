Директор подмосковного спортивного центра уволился после скандала с детским тренером

Директор Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области Владимир Букоткин принял решение подать в отставку после того, как группа родителей подали на его имя заявление в отношении тренера по биатлону Александра Саратовского, который обвиняется в неподобающем поведении с детьми.

«С 16 мая я более не являюсь директором ЦСП Мособласти. Мои работодатели из областного минспорта попросили написать заявление по собственному желанию, я не стал упорствовать, понимая, что власть на их стороне. Основание — заявление родителей в отношении тренера Саратовского», — цитирует Букоткина «Чемпионат.com».

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Ранее сообщалось, что Саратовский ставил детям капельницы неизвестного происхождения, что является запрещенным методом в спорте.

На данный момент специалист уволен из организации. Его дело будет передано в следственные органы, которые начнут расследование в отношении Саратовского. В частности, ему грозит уголовное наказание по обвинению в нарушении антидопинговых правил и использовании запрещенных в спорте методов.