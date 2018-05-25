Фигуристке Загитовой отправили щенка из Японии

Председатель Общества охраны собак породы Акита-ину, японский политический деятель Такаси Эндо отправился в Москву, чтобы передать щенка Масару российской фигуристке Алине Загиовой, передает «РИА Новости».

По информации телеканала NHK, щенку около трех месяцев. После того, как японцы прилетят в Москву, состоится церемония вручения собаки Загитовой. В ходе мероприятия может принять участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ, находящийся на данный момент в России.

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В феврале после победы на зимних Олимпийских играх — 2018 Загитова рассказала, что ее мечтой является собака из фильма «Хатико».

На Олимпиаде в Пхенчхане 16-летняя фигуристка завоевала золотую медаль в женском одиночном катании.