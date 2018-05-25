Футболисту «Баварии» грозит тюремный срок

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Чили по футболу Артуро Видаль попал в неприятную ситуацию, вступив в конфликт с одним из посетителей клуба в Мюнхене. Футболисту грозит наказание в виде тюремного заключения, сообщает «Советский спорт».

По информации портала 4-4-2.com, который ссылается на издание Bild, Видаль вместе со своим братом Сандрино 17 сентября 2017 года во время отдыха в одном из ночных клубов города вступил в потасовку с группой людей, в результате которой пострадал один человек

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Отмечается, что пострадавший получил удар по голове бутылкой водки, после чего тот обратился в полицию с заявлением на имя Видаля. Игроку грозит от шести до десяти месяцев тюрьмы.

При этом хозяин клуба Оливер Райф дал показания, в которых указал, что удар бутылкой по голове пострадавшему нанес не чилийский полузащитник «Баварии».