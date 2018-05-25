«Локомотив» готов потратить €7 млн на футболиста «Барселоны»

Московский «Локомотив» заинтересован в приобретении защитника «Барселоны» Алеиша Видаля, сообщает «Советский спорт».

По информации Sport.es, руководство «железнодорожников» готово заплатить за испанца €7 млн.

Отмечается, что каталонский клуб намерен рассмотреть предложения по футболисту начиная с €10 млн.

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Также на Видаля претендуют «Валенсия», «Севилья» и «Вильярреал».

Ранее сообщалось, что в руководстве «Локомотива» не планируют увеличивать бюджета на сезон.