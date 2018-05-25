Литовские пограничники отрабатывают приемы по усмирению фанатов перед ЧМ-2018

Пограничные силы Литвы провели учения на границе с Белоруссией перед началом чемпионата мира по футболу 2018 года в России, сообщает «Московский комсомолец».

«Во время проверки документов на контрольном пункте Кена в стоящем поезде возник конфликт — часть пассажиров поезда вела себя агрессивно, провоцировала, игнорировала требования сотрудников литовской погранслужбы. Во время инцидента выяснилось, что у группы иностранцев, более 20 человек, отсутствовали документы, разрешающие транзитный проезд в Калининград через Литву», — говорится в легенде.

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Отмечается, что спустя несколько минут после проникновения в вагон поезда, литовские пограничники начали выводить с заломленными руками пассажиров состава.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Калининграде пройдут четыре встречи группового этапа. Транзитные поезда до города будут проходить по территории Литвы.