Игроков НФЛ будут штрафовать за отказ вставать во время исполнения гимна США

Национальная футбольная лига (НФЛ) будет штрафовать команды за акции протеста во время исполнения национального гимна, сообщает «Советский спорт».

«В этом сезоне все игроки и тренерский состав должны стоять и проявлять уважение к флагу и гимну», — цитирует комиссара лиги Роджера Гуделла Huffington Post.

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Отмечается, что футболистам не запрещено оставаться в раздевалке, если они не хотят стоять во время гимна США.

Игроки НФЛ опускались на одно колено в знак протеста против полицейского насилия в отношении чернокожих.

Ранее сообщалось, что футболист «Нью Ингленд Пэтриотс» Джулиан Эдельман сумел предотвратить стрельбу в одной из американских школ.