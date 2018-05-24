Валуев завершил спортивную карьеру из-за опухоли мозга

Депутат Государственной думы Николай Валуев рассказал о причинах завершения боксерской карьеры, сообщает «Советский спорт».

Бывший чемпион по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе признался, что ему был поставлен диагноз акромегалия.

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«Я из-за этого такой большой-высокий. Это вид доброкачественной опухоли в мозгу, ее надо вовремя удалять. Иначе это может привести к очень нехорошим последствиям, вплоть до летального исхода. Вот на фоне этого пришлось закончить. Хотя если бы было по-другому, я бы еще подумал», — сказал депутат в интервью телеканалу «Матч ТВ».

РанееВалуев прокомментировал заявление информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова о том, что он никогда не давал российским спортсменам допинговый коктейль «Дюшес».