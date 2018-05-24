Трамп помиловал первого темнокожего чемпиона мира по боксу

Президент США Дональд Трамп помиловал боксера Джека Артура Джонсона, осужденного в начале XX века, сообщает «Советский спорт».

На подписании указа о помиловании присутствовал актер Сильвестр Сталлоне, который рассказал Трампу о судьбе Джонсона.

Джонсон в 1908 стал первым темнокожим боксером, которому удалось стать чемпионом мира в тяжелом весе.

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В 1913 году он был обвинен в незаконном перевозе женщины из одного штата в другой «в аморальных целях». Жюри присяжных, состоявшее полностью из белых граждан, признало боксера виновным в нарушении закона, в результате чего Джонсон был приговорен к тюремному заключению сроком на год и один день.

Ранее израильский футбольный клуб добавил к своему названию фамилию Трампа.