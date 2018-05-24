Шарапова вошла в число самых популярных спортсменов мира

Российская теннисистка Мария Шарапова попала в число 100 самых популярных спортсменов мира по версии американского телеканала ESPN. сообщает «Советский спорт».

Спортсменка заняла 21-место. Отмечается, что она стала единственной из россиян в этом рейтинге. В прошлом году Шарапова заняла 23-ю строчку.

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Первым стал нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, вторым — Леброн Джеймс, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд Кавальерс». На третьем месте расположился форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.

Российский нападающий Александр Овечкин возглавил рейтинг самых популярных хоккеистов мира.