«Тоттенхэм» продлил контракт с тренером Почеттино

Лондонский «Тоттенхэм» продлил контракт с главным тренером клуба Маурисио Почеттино, сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что новое соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Также контракты продлили помощники главного тренера Хесус Перес, Мигель Д'Агостино и Тони Хименес.

Аргентинский специалист возглавил «Тоттенхэм» в 2014 году. В нынешнем сезоне под его руководством клуб набрал 77 очков и занял третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что Почеттино летом может возглавить «Челси».

