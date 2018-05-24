«Амкар» может сняться с чемпионата России

Пермский «Амкар» может сняться со следующего розыгрыша чемпионата России, сообщает Sport24.

По информации издания, клуб испытывает финансовые проблемы и рассматривает вариант отказа от участия в Российской футбольной премьер-лиге.

Место «Амкара» в первенстве страны может занять махачкалинский «Анжи», уступивший красноярскому «Енисею» в стыковых матчах за право участия с следующем сезоне РФПЛ.

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Пермский клуб занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. В переходных матчах команда в двухматчевов противостоянии обыграла «Тамбов» (2:0, 1:0) и сохранила прописку в высшем дивизионе первенства страны.

Ранее сообщалось, что четыре игрока «Амкара» покинули команду.