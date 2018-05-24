Россиянин назван самым популярным хоккеистом в мире

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин Reuters

Российский нападающий Александр Овечкин возглавил рейтинг самых популярных хоккеистов мира по версии американского телеканала ESPN, сообщает ТАСС.

32-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» занял общее 133-е место в списке самых популярных спортсменов мира.

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Второе место среди хоккеистов досталось форварду «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, а замкнул тройку еще один россиянин — 35-летний нападающий Илья Ковальчук, который ныне пребывает в статусе свободного агента.

Ранее был назван самый популярный футболист мира.