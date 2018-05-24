Дзагоев пообещал «подогнать» вина игрокам «Динамо»

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о концовке завершившегося сезона-2017/18 в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), передает Sport24.

«Можно назвать сезон успешным, учитывая и тяжелые матчи, и нашу небольшую обойму. Второе место и четвертьфинал Лиги чемпионов — это максимум того, что мог достичь ЦСКА в этом сезоне. Даже сверх максимума», — сказал он.

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Также россиянин рассказал, что армейцы готовы отблагодарить игроков «Динамо» за победу над «Спартаком» в последнем туре, которая помогла красно-синим завоевать второе место.

»Антон Шунин через агента передал поздравление и пошутил, что теперь мы должны «Динамо» бутылочку вина. Ничего, подгоним!» — заявил Дзагоев.

Ранее вратарь тульского «Арсенала» назвал Артема Дзюбу топовым мужиком.