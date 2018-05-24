Федерер заявил, что выходит на корт не ради идеального завершения карьеры

Швейцарский теннисист Роджер Федерер подчеркнул, что выходит на корт не ради идеального завершения профессиональной карьеры, передает «Советский спорт».

«Я давно отказался от идеи закончить карьеру сказочным образом. Необязательно делать это в статусе первой ракетки мира или после победы на турнире «Большого шлема». Конечно, было бы здорово уйти на мажорной ноте, но вы не в состоянии контролировать подобные вещи. Я выхожу на корт, потому что люблю теннис, а не ради того, чтобы написать идеальное окончание своей карьеры», — цитирует спортсмена The Wall Street Journal.

Ранее швейцарский теннисист Станислас Вавринка вышел в следующую стадию турнира в Женеве.