Экс-вратарь сборной России не хотел завершать карьеру

Бывший вратарь сборной России и московского «Спартака» Александр Филимонов рассказал, почему решил завершить карьеру, сообщает «Советский спорт».

«Меня отправляли люди, но, может, они этого хотели. То, что я объявил, — это не мое желание. Я пошел навстречу. Самочувствие, желание и все остальные факторы не говорят о том, что надо заканчивать,» – заявил Филимонов в эфире «Спорт FM».

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Последние годы своей карьеры голкипер провел в «Долгопрудном», располагающимся на шестом месте зоны «Запад» Профессиональной футбольной лиги.

Ранее саранская «Мордовия» и «Чертаново» досрочно вышли в ФНЛ.