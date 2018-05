Иньеста подтвердил свой переход в японский клуб

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста подтвердил, что продолжит карьеру в Японии. Об этом сообщает ТАСС.

«Вылетаю к своему новому дому вместе с другом», — написал в своем твиттере испанский футболист под фото с с председателем правления японского клуба «Виссел Кобе» Хикаро Микитани.

В нынешнем сезоне он провел 43 матча во всех соревнованиях, забил два мяча и сделал четыре голевые передачи.

Ранее Иньеста заявлял, что для него есть два варианта продолжения карьеры — Китай и Япония.

