Иньеста подтвердил свой переход в японский клуб
Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста подтвердил, что продолжит карьеру в Японии. Об этом сообщает ТАСС.
«Вылетаю к своему новому дому вместе с другом», — написал в своем твиттере испанский футболист под фото с с председателем правления японского клуба «Виссел Кобе» Хикаро Микитани.
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В нынешнем сезоне он провел 43 матча во всех соревнованиях, забил два мяча и сделал четыре голевые передачи.
Ранее Иньеста заявлял, что для него есть два варианта продолжения карьеры — Китай и Япония.
Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani...����⚽ ✈️ ��— Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 23 мая 2018 г.
Heading to my new home, with my friend ����⚽ ✈️ �� pic.twitter.com/xeXBw4GYfc