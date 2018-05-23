«Локомотив-Кубань» проиграл «Химкам» в первом матче плей-офф

Подмосковные «Химки» на выезде обыграли «Локомотив-Кубань» в первом матче плей-офф четвертьфинала Единой лиги ВТБ со счетом 79:66. Об этом сообщает «Советский спорт».

Самым результативным игроком в составе победителей стал Алексей Швед, на счету которого 20 очков и шесть результативных передач.

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У хозяев 14-ю очками отличился Марди Коллинс, который также совершил шесть подборов и отдал пять передач.

Баскетбол. Единая лига ВТБ

«Локомотив-Кубань» (Краснодар, Россия) — «Химки» (Химки, Россия) — 66:79 (10:18, 17:15, 23:25, 16:21)