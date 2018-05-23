Легендарному чешскому хоккеисту не дали завершить карьеру в России

Чешский нападающи Яромир Ягр не смог подписать контракт с омским «Авангардом» на один матч, для того, чтобы завершить карьеру хоккеиста.

«Была мысль пригласить Ягра в Омск, чтобы торжественно завершил карьеру в «Авангарде», но КХЛ сейчас это запретила. Видел пункт на эту тему, что нельзя привлекать игроков на один матч, так что вопрос снят», — сообщил президент омского клуба Максим Сушинский в интервью «РИА Новости».

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На счету 46-летнего чешского хоккеиста 1733 игр в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в которых он набрал 1921 очков. По количеству матчей Ягр занимает третье место за всю историю лиги.

Ранее Ягр вошел в символическую сборную последнего десятилетия по версии Международной федерации хоккея (ИИХФ).