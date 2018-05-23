Шарапова представила облегающее платье для выступления на «Ролан Гаррос»
Россиянка Мария Шарапова форму, в которой будет выступать на «Ролан Гаррос» Об этом сообщает «Советский спорт».
«Наряд для Парижа», — написала Шарапова в своем твиттере.
31-летняя россиянка является двукратной победительницей Открытого первенства Франции по теннису (2012, 2014).
Ранее Шарапова расположилась на 21-м месте в списке самых популярных спортсменов 2018 года по версии американского спортивного телеканала ESPN.
The �� for Paris ��@Nikecourt pic.twitter.com/BaNdcFTFx2— Maria Sharapova (@MariaSharapova) 23 мая 2018 г.