Третьяк: вероятно, Воробьев останется тренером сборной России по хоккею

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьев близок к подписанию долгосрочного контракта. Слова президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка приводит ТАСС.

«Контракт с Воробьевым еще не подписан, но все идет к этому.

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На сегодняшний день команда, которая выступала на чемпионате мира, могла добиться большего, но тренеры сделали все возможное, выжали из ребят максимум для результата. Мы думаем над сроком контракта тренера, чтобы был стимул работы», — рассказал функционер.

Третьяк также отметил изменение стиля игры российской команды при новом тренере.

«Чемпионат мира в этом году был очень высокого класса, матчи плей-офф просто зажигали людей. Самое главное, что была красивая игра, все команды - и швейцарцы, и чехи, и канадцы, и наши играют в советском стиле хоккея, вход в зону через пас.

Это все советская школа хоккея, Воробьев изменил систему игры по сравнению с Олимпиадой в сторону этого стиля. Я считаю, что эта система лучше, она приносила много побед, и это наша игра», — добавил он.

Ранее Третьяк подвел итоги года для российской сборной.