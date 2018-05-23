Новый президент СБР рассказал о пользе Крыма для российского биатлона

Новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о пользе республики Крым в составе СБР. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Вы же понимаете, что мы можем использовать Крым как летнюю тренировочную базу, как восстановительную базу, как место для разгрузки спортсменов в мае, сентябре, октябре и так далее.

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Очень интересна возможность строительства какого-нибудь восстановительного, реабилитационного центра», — заявил Драчев.

Ранее Драчев выступил против включения иностранных специалистов в тренерский штаб национальной сборной.