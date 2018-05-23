Кандидат на пост тренера «Зенита» Сарри покинул «Наполи»

Президент итальянского футбольного клуба «Наполи» Аурелио Де Лаурентис объявил об уходе Маурицио Сарри с поста главного тренера команды. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Я благодарю Маурицио Сарри за его преданность «Наполи», которая позволила нам наполнить город и поклонников команды по всему миру престижем и эмоциями, создавая стиль футбола, которым восхищаются повсюду. Браво, Маурицио», — написал Де Лаурентис в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте покинет клуб.