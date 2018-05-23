В Ростове-на-Дону нарисовали счастливых горожан к ЧМ-2018

В Ростове-на-Дону на фасаде одного из зданий появились нарисованные силуэты людей, которые радуются предстоящему чемпионату мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

Также под окнами разместили баннер с надписью «Welcome! FIFA World Cup. Russia 2018».

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В сообществе «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону» ВКонтакте, где была опубликована данная запись, пользователи выразили свое недоумение.

«А потом счастливых ростовчан будут смывать уже реальные угрюмые ростовчане», — написал один из комментаторов.

«Так, а что здесь такого? Отличное украшение!», — добавил другой пользователь.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге введены определенные ограничения на продажу спиртного в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.