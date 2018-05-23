Захарова отметила красоту русских женщин перед ЧМ-2018

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова рассказала о том, что российские девушки могут удивить гостей перед чемпионатом мира — 2018 своей красотой. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Чем сильнее антироссийская пропаганда в преддверии чемпионата мира, тем изумительнее будет реакция людей, которые не увидят ни колючей проволоки на стадионах и не поймут, почему их запугивают русскими женщинами, их особой красотой, манящей и пагубной», — заявила Захарова.

Ранее представитель МИД России выразила предположение, что власти западных стран ведут активную работу, чтобы не допустить проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.